وثيقة.. حكم بالحبس سنة واحدة بحق "العبادي"

شفق نيوز/ اصدرت محكمة استئناف الرصافة في مجلس القضاء الأعلى، حكما بالسجن سنة واحدة بحق رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر عبد الواحد العبادي.

ووفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، وصادرة بتاريخ الخميس فأن "المحكمة أصدرت حكماً على رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق (حيدر عبدالواحد) بالحبس البسيط لمدة سنة واحد وفقا للمادة 329/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

والمادة 329 تنص على ما يأتي "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا". وصدر الحكم بعد أن رفض العبادي الاستجابة لقرار تنحيته من منصبه.