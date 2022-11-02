وثيقة.. حجز أموال زوجات وأبناء المتهمين بسرقة أموال الضرائب

شفق نيوز/ وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لزوجات وأبناء المتهمين بسرقة أموال الضرائب والتي اطلق عليها بـ"سرقة القرن".

وجاء في كتاب رسمي صادر عن البنك المركزي العراقي وموجه الى المصارف الخاصة كافة، إنه استنادا الى كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ محكمة تحقيق الكرخ الثانية المتضمن وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لزوجات واولاد المتهمين (حسين كاوه عبد القادر عبد العزيز بريفكاني)، و(محمد فلاح عبد الله الجنابي)، و(عبد المهدي توفيق مهدي) و(نور زهير جاسم المظفر).

ووجه كتاب البنك المركزي، وتنشره أدناه وكالة شفق نيوز، اتخاذ ما يلزم، والإبلاغ في حال وجود أي رصيد.

وبتاريخ 26 تشرين الأول الماضي، كشفت وثائق للبنك المركزي العراقي، عن صدور أحكاماً قضائية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين في الهيئة العامة للضرائب وأصحاب شركات مقاولات متورطون فيما بات يُعرف بـ"سرقة القرن".

يشار إلى أن شهر تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، شهد الكشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الأمانات في الهيئة العامة للضريبة مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، ووفقاً لهيئة النزاهة فإن القضية ما زالت قيد التحقيق للتوصل إلى جميع المتورطين بها، كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة المبدعون نور زهير المظفر.