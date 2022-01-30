وثيقة.. إحالة رئيس هيئة استثمار صلاح الدين الى القضاء بتهمة التزوير

شفق نيوز/ اعلن محافظ صلاح الدين عمار خليل الجبوري، يوم الاحد، عن إحالة رئيس هيئة استثمار المحافظة الى المحاكم المختصة بسبب سوء الإدارة والتزوير.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد قام الأخير بإعفاء رئيس هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد خلف، وإحالته إلى المحاكم المختصة بناء على توصيات لجنة تحقيقية مختصة بقضايا تزوير ارتكبها رئيس الهيئة تتعلق بتزوير شهادته الدراسية، وتزوير تقرير طبي للحصول على إجازة مرضية.

وأكدت الوثيقة؛ أن اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة رئيس هيئة الاستثمار الى المحاكم المختصة.

وتضمن أمر المحافظ تكليف نائب رئيس الهيئة محمد يونس حسن بمهام إدارة الهيئة لحين اختيار رئيس جديد.

الى ذلك؛ أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، ان "قوة من مكتب المحافظة أغلقت دائرة استثمار صلاح الدين بعد رفض رئيسها تنفيذ قرار المحافظة بالتنحي عن المنصب".

واصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، في السابع عشر من كانون الأول 2020، أمراً بإعفاء مدير هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد خلف وترشيح بدلاء لشغل المنصب، لكن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت أمرا بتاريخ 31/12/2020، وجهت بموجبه محافظة صلاح الدين بعدم اجراء اي تغييرات في المناصب الخاضعة لصلاحية رئاسة الوزراء ومنها الهيئات المستقلة.