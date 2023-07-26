وثيقة.. "جمع النفايات" يثير نزاعاً بين مسؤول محلي ومواطنين في بلدة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أقام محامٍ وأحد المواطنين من أهالي قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الأربعاء، شكوى ضد مدير بلدية القضاء بسبب جمع "نفايات" داخل مدينتهم.

وبحسب وثيقة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز عليها، فإن "سبب الشكوى يعود لقيام المشكو منه علي صائب مدير بلدية قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية بتوجيه كوادره والآليات التابعة لمديريته برمي النفايات التي يتم جمعها من المناطق السكنية في القضاء وتفريغها بمكان مخصص لمعمل اسفلت الحمزة المتوقف العمل فيه منذ 13 عاماً".

ووفقاً للوثيقة فأن "المنطقة التي يتم رمي النفايات فيها تبعد عن مركز القضاء 4 كم مما بسبب الامراض المستعصية للمواطنين ويتلف الأراضي الزراعية في القضاء".

وجاء في الوثيقة، ان "القانون نص على مكان مخصص لرمي النفايات يبعد 25 كم عن مركز القضاء وهو امر لم تعمل به البلدية".

وطالب مقدمو الدعوى، بـ" التحقيق الاصولي مع مدير البلدية وكل من يثبت تقصيره بهذا الفعل".