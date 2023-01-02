وثيقة.. توجيه عاجل من السوداني لفك الاختناقات المرورية داخل بغداد

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، توجيهاً عاجلاً الى وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من السكرتير العسكري للسوداني، أن "رئيس مجلــس الــوزراء - القائـد العــام للقـــــوات المسلحة وجه بتكثيف الجهود لمعالجـة الاختناقات المرورية في مدينة بغداد والسيطرات الخارجيـة لمـداخل العاصمة وايجاد حلول عملية وسريعة تتحاكى مع هموم المواطن في تعطيل اعماله والتزاماته واعلامنا الاليات التي ستعمل بها دوائركم بهذا الصدد والمباشرة بفتح الاختناقات والطرق المغلقة الرئيسية والداخلية وتأمين انسيابية حركة سيارات الحمل في مداخل محافظة بغداد وعدم تكديسها في ارتال طويلة تأخذ مسافة من الشوارع الرئيسية".