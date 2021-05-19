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وثيقة.. توجيه بـ"إجبار" منتسبي الاجهزة الأمنية على أخذ لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-19T11:57:03+0000
وثيقة.. توجيه بـ"إجبار" منتسبي الاجهزة الأمنية على أخذ لقاح كورونا

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ"إجبار" منتسبي الاجهزة الأمنية على أخذ لقاح كورونا.

وجاء في وثيقة صادرة من مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "لغرض تأمين سلامة منسوبينا العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخبارية من الإصابة بفيروس كورونا وضمان استمرارهم بمهامهم، وجه رئيس مجلس الوزراء في جلسة الامن الوطني المنعقدة 22 نيسان 2021، على كافة على كافة الوزارات الوزارات والاجهزة الأمنية والاستخبارية إخضاع منسوبيها للقاح ضد فيروس كورونا.

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