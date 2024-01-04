وثيقة.. توجيه بعدم رفع أي علم غير العراقي فوق مؤسسات تربية كركوك

شفق نيوز/ وجهت المديرية العامة لتربية كركوك، يوم الخميس، بعدم رفع أي علم غير العراقي فوق مؤسساتها.

وجاء في كتاب وجهه المدير العام لتربية كركوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "استناداً لقانـون علــم الـعـراق رقــم (33 ) لسنة 1986 و تعديله قانون رقــم ( 6 ) لسنة 1991 والمعدل بقانون رقم ( 9 ) لسنة 2008 يمنـع منعاً باتاً رفـع أي علـم غير العلم العراقي فـوق المؤسسـات التابعـة لمـديريتنا وللدراسـات ( العربيـة / الكوردية/ التركمانية / السريانية) لعـدم وجـود قــانون يجيز رفـع غيـر العلــــم العراقــي فــوق مؤسسـات الدولـة فـي محافظـة كـركــوك وللحفـاظ علـى هيبـة الدولـة و تعزيـز مـكـانـة المؤسسات التربوية و التعليمية و سيتعرض المخــــالف الــى الإجــراءات القانونية والانضباطية .