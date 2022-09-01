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وثيقة.. توجيهات بتوفير فرق إنقاذ على الطريق الدولي السريع جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-01T07:17:15+0000
وثيقة.. توجيهات بتوفير فرق إنقاذ على الطريق الدولي السريع جنوبي العراق

شفق نيوز / وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الخميس، باستحداث مركز مشترك للإسعاف الفوري والدفاع المدني، على الطريق الدولي السريع، جنوبي العراق، ومراقبته أمنياً بسبب حوادث السير.

وبحسب وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد وجه المحافظ بـ"استحداث بناية مشتركة للإسعاف الفوري والدفاع المدني على الطريق الدولي السريع وتوفير سيارات خاصة بهما".

كما وجه المحافظ بـ"تزويد الطريق بكاميرات مراقبة وسيارات نجدة وشرطة يتم توفيرها من قيادة الشرطة".

وتأتي توجيهات المحافظ ردا ًعلى طلب رسمي رفعه مستشاره الأمني يطالب فيه بـ"ضرورة توفير الإسعاف الفوري في الطريق الدولي السريع نتيجة الحوادث المرورية على الطريق الدولي، وعدم قيام المارة بنقل المتوفين والجرحى لأسباب قانونية وعشائرية"، فيما حدد مناطق توزيع "مراكز الإسعاف الفوري على الطريق الدولي".

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