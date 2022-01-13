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وثيقة .. تلقيص الدوام الرسمي في وزارة عراقية إلى النصف

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-13T08:16:49+0000
وثيقة .. تلقيص الدوام الرسمي في وزارة عراقية إلى النصف

شفق نيوز/ قررت وزارة المالية العراقية، تقليص ساعات الدوام لموظفيها إلى النصف وذلك بعد عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتفشي متحور "أوميكرون" في العراق.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة ومذيل بتوقيع مدير قسم إدارة الموارد البشرية نصير خير الله إبراهيم جاء فيه "نظراً لتزايد حالات الإصابة بموجة فيروس كورونا المتحور أوميكرون وبغية المحافظة على سلامة جميع موظفي الوزارة ولغرض تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية وتعليمات الصحة العالمية المتمثلة بتوجيهات وزارة الصحة نسب المدير العام أن يكون الدوام الرسمي لاقسام الدائرة الإدارية والمالية بنسبة 50% ابتداءً من تاريخ 16 - 1 - 2022".

هذا وكانت الحكومة المحلية في العاصمة بغداد قد قررت يوم الأربعاء اللجوء إلى إجراء تقليص الدوام الرسمي في الدوائر التابعة لها مع عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا وتفشي المتحور الجديد "أوميكرون".

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