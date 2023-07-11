وثيقة..تكليف رئيس هيئة التقاعد بتمشيه أعمال مصرف الرافدين

شفق نيوز/ خوّلت طيف سامي وزيرة المالية، رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الوزارة ومذيلة بتوقيع الوزيرة سامي بتاريخ العاشر من شهر تموز، فإنه بناء على مقتضيات مصلحة العمل والحاقا بامريها الوزاريين ذي العددين 148/ 2612 المؤرخ في 4/6/ 2023 و 2882/22874 المؤرخ في 9/ 7 / 2023 تقرر ما يأتي:

تكليف ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين إضافة لمهامه، وانهاء تكليفه من اعمال شركة اعادة التامين العراقية".

وكانت وزارة المالية قد قررت سحب يد مدير مصرف الرافدين وكالة علي كريم حسين و 20 آخرين من المديرين والموظفين .