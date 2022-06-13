وثيقة.. تغيير أسماء ألوية في وزارة الداخلية العراقية

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية، تغيير اسميّ لواءين من ألوية قوات الشرطة الاتحادية.

وبحسب وثيقة صادرة من الوكيل الاقدم للوزارة حسين العوادي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تغيير اسم اللواء الخامس عشر في قيادة الفرقة الرابعة من الشرطة الاتحادية الى اللواء الثالث في قيادة الفرقة الاولى من الشرطة الاتحادية لكونه يعمل بأمرتها حاليا.

وكذلك تغيير اسم اللواء الثالث في قيادة الفرقة الاولى من الشرطة الاتحادية الى اللواء الخامس عشر في قيادة الفرقة الرابعة من الشرطة الاتحادية لكونه يعمل بأمرتها حاليا.