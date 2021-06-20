وثيقة.. تغييرات بإدارات ثلاثة سجون "كبيرة" في العراق

شفق نيوز/ أجرت وزارة العدل العراقية، يوم الأحد، عدة تغييرات في إدارة سجون التاجي والبصرة والناصرية.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن الوزير سالار عبد الستار محمد قرر "إنهاء تكليف ماجد صدام / معلم مهني من مهام مدير سجن البصرة المركزي".

وقرر محمد ايضا، "انهاء تكليف حيدر مالك عبد الكاظم / ملاحظ فني من مهام مدير سجن التاجي المركزي ونقله الى سجن البصرة المركزي وتكليفه بمهام مدير السجن".

ووفقا للوثيقة فأنه تقرر "انهاء تكليف عباس ناصر شمخي / باحث اقدم من مهام معاون مدير سجن الناصرية للأحكام الخفيفة ونقله الى سجن التاجي المركزي وتكليفه بمهام مدير السجن".