وثيقة..  تسليم رفات 16 من مفقودي سنجار الى نينوى 

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطب العدلي التابعة الى وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، أنها سلمت الحكومة المحلية بنينوى 16 رفات من المفقودين الايزيديين في سنجار.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "جرى تسليم رفات 16 شهيداً من مفقودي سنجار من المكون الايزيدي (فتح القبور) في محافظة نينوى / قسم الطب العدلي وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسليم الشهداء لذويهم"

يذكر ان عدد المقابر الجماعية التي تضم ايزيديين يبلغ أكثر من ثمانين مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من قضاء سنجار، حيث أقدم تنظيم داعش على قتل واختطاف الالاف من الايزيديين اثناء اجتياحه مناطق سنجار عام 2014

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