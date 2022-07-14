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وثيقة .. تركيا ترفع سعر تأشيرة الدخول على العراقيين الراغبين بزيارتها

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-14T10:13:03+0000
وثيقة .. تركيا ترفع سعر تأشيرة الدخول على العراقيين الراغبين بزيارتها

شفق نيوز/ قررت السفارة التركية في بغداد، يوم الخميس، زيادة رسوم منح تأشيرة الدخول على المسافرين العراقيين الراغبين بالدخول إلى أراضيها.

ووفقا لإعلان صادر عن السفارة اليوم، فقد "تم تحديث رسوم خدمة التقديم للفيزا التركية لتُصبح 60 دولاراً أمريكياً اعتبارا من تاريخ 16 من شهر تموز الجاري".

وكانت السفارة التركية تستوفي 50 دولاراً أجور منح تأشيرة الدخول لكل مسافر عراقي قبل صدور هذا القرار.

وكانت السفارة في العام 2018 تمنح تأشيرة الدخول (الفيزا) عبر موقع إلكتروني مباشر لمجموعة من شركات السياحة والسفر العراقية المحلية بتكاليف بسيطة.

وفي العام 2019 وبشكل مفاجئ تسلمت شركة "كيت ووي" التركية مهمة منح التأشيرة بارتباط مباشر مع السفارة التركية في بغداد لأسباب أمنية.

ويشكو العراقيون من طريقة تعامل الشركة التركية معهم فهي ترفض قرابة 30 بالمئة من المتقدمين للحصول على التأشيرة من دون ارجاع المبالغ المستوفاة منهم مقدما.

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