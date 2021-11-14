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وثيقة.. تربية كركوك تعلق على تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية والأهلية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-14T10:34:09+0000
وثيقة.. تربية كركوك تعلق على تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية والأهلية

شفق نيوز/ اوضحت مديرية تربية كركوك، يوم الاحد، آلية تدريس اللغة الفرنسية التي أضيفت للمنهاج الدراسي.

وقالت المديرية في إعمام موجه إلى إدارات المدارس المشمولة بتدريس اللغة الفرنسية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تدريس مادة اللغة الفرنسية اختياري في جميع المدارس، باستثناء مدارس المتميزين وكلية بغداد.

وأشارت إلى أن للطالب حرية اختيار دراسة اللغة الفرنسية من عدمها، على أن يقدم طلب الإعفاء من دراستها في بداية العام الدراسي، وبخلاف ذلك يتعذر استثناءه من دراستها.

وأضافت أنه يتم منح الموافقات على تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية والأهلية للمدة من الأول لشهر حزيران ولغاية الأول من شهر آب.

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