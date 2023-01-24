وثيقة .. تربية ذي قار تمنع التدخين أمام الطلبة وبيع منتجات التبغ في الحوانيت المدرسية

شفق نيوز / أصدرت مديرية تربية ذي قار، اليوم الثلاثاء، توجيهاً لاقسامها في الأقضية بعدم تدخين العاملين أو بيع منتجات التبغ في الحوانيت المدرسية حفاظا على الطلبة والتلاميذ.

وقالت مديرية تربية ذي قار في وثيقة موجهة الى أقسام التربية في الأقضية وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، انها" تؤكد على إلزام العاملين في المدارس بعدم التدخين امام التلاميذ والطلبة".

وألزمت الوثيقة الحوانيت المدرسية أيضاً بـ"عدم بيع السجائر او منتجات التبغ داخلها مع وضع لافتات ممنوع التدخين"، مبينة أن هذه التوجيهات جاءت "بناء على كتاب سابق لدائرة صحة ذي قار بهذا الشأن صدر في 28 / 12 / 2022".

وتنتشر ظاهرة التدخين بين الطلبة وخاصة المراهقون منهم في المدارس ما يتسبب بمضار صحية عليهم، فيما تسعى السلطات إلى محاولة تطويق هذه الحالة ومعالجة أسبابها.