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وثيقة.. "بوابة عشتار" تتنازل عن تغريم الرافدين 600 مليون دولار

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-09T19:39:45+0000
وثيقة.. "بوابة عشتار" تتنازل عن تغريم الرافدين 600 مليون دولار

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية، اليوم الثلاثاء، تنازل شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال عن الدعوى المقامة ضد مصرف الرافدين.

ووفقاً للوثيقة التي تنشرها وكالة شفق نيوز، إسقاط الشركة الغرامة البالغة 600 مليون دينار بحق مصرف الرافدين.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.

من جانبه قال مصرف الرافدين، إنه قدم طعناً بالقرار لدى القضاء.

وكانت "شركة عشتار للدفع الإلكتروني غرمت مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار بعد ان رفعت دعوى قضائية الى المحكمة المختصة.

يشار الى أن وزير المالية العراقي علي علاوي قرر في 9 / 3 / 2021 إحالة مدير مصرف الرافدين على التحقيق وسحب يده بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني التي هي غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.

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