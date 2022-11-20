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وثيقة.. برلماني يدعو السوداني لاستثناء أبناء نينوى من "شرط العمر" بالكلية العسكرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-20T09:58:34+0000
وثيقة.. برلماني يدعو السوداني لاستثناء أبناء نينوى من "شرط العمر" بالكلية العسكرية

شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، يوم الأحد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى استثناء ابناء نينوى المتقدمين إلى القبول بالكلية العسكرية والمعهد العالي من "شرط العمر".

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "الآلاف من أبناء نينوى قد تعرضوا للظلم بسبب تقدم العمر ويجب ان يعود حقهم اليهم، حالهم كحال باقي ابناء المحافظات الاخرى".

وقدم الشمري طلباً الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة جاء فيه، "لا يخفى عليكم ما تعرضت إليه محافظة نينوى من سيطرة التنظيمات الإرهابية لمـدة (4) سـنوات".

وذكر أيضا أنه "بسبب سيطرة هذه التنظيمات، حُرم طلبة محافظة نينوى من الدراسة وبسبب هذا الحرمان يعاني أبناء محافظة نينوى اثنـاء التقديم للكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعهد العالي من الحرمان نتيجة شرط العمر لـذا يُرجـى مـنكم إنصاف أبنـاء محافظة نينـوى بالاستثناء مـن (شرط العمر) لمدة سنة".

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