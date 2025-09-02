وثيقة.. "بحر النجف" غير قابل للاستثمار

شفق نيوز- النجف

أكدت هيئة استثمار النجف، يوم الثلاثاء، عدم وجود فرص استثمارية في بحر النجف، وذلك في ردها على كتاب للمحافظة.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الهيئة واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وموجهة إلى مكتب محافظ النجف: "نود إعلامكم بعدم وجود فرص استثمارية داخل المسطح المائي (بحر النجف)".

وطلبت الهيئة "استثناء بحر النجف من الخارطة الاستثمارية".

وكانت هيئة استثمار النجف، طرحت في العام 2022، منطقة البحر كفرصة استثمارية لإنشاء مدينة سياحية متكاملة، وإن هناك عدة شركات ومستثمرين قدموا عروضاً للمباشرة بهذا المشروع السياحي.

ووفقاً للهيئة فإن الأرض التي تعود ملكيتها لعقارات الدولة ووزارة الزراعة وجهات أخرى، فيها مساحات مغمورة بالمياه لابد من معالجتها، ما يتطلب إجراءات رسمية قبل الشروع بعملية الاستثمار لإنشاء مدينة سياحية.

وقبل أيام، نشرت وكالة شفق نيوز، صوراً تكشف تراجع نسبة المياه في بحر النجف، ما يضعه أمام خطر جفاف شبه كامل، مهدداً باندثار أحد أبرز المعالم الطبيعية في العراق.

وأثار هذا الانخفاض الحاد في المياه مخاوف واسعة بين السكان والمهتمين بالبيئة من تداعيات كارثية قد تطال النظام البيئي، والحياة الفطرية، فضلاً عن تأثيره المباشر على الزراعة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة.