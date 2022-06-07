(وثيقة) باع المعمل لأكثر من شخص.. مذكرة قبض بحق مستثمر معمل اسمنت بادوش الجديد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن صدور مذكرة اعتقال بحق مستثمر معمل اسمنت بادوش الجديد الذي حصل عليه من وزارة الصناعة بتهمة القيام بـ"عمليات نصب واحتيال" وبيعه المعمل لأكثر من رجل أعمال، مبيناً أن المستثمر متهم بسرقة مبالغ تصل الى 30 مليون دولار فضلاً عن تهمة سرقة رواتب عماله وبيعه بنزين المعمل بشكل شهري.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المستثمر كانت لديه عدة شراكات خارج اطار العقد الرئيسي وباع المعمل لأكثر من رجل اعمال بعقود ابرمها معهم، أي ان المعمل تم بيع عقد استثماره اكثر من مرة ولأكثر من رجل اعمال دون ان يعلموا ببعضهم".

وتابع المصدر أن "قيمة المبيعات التي احتال بها المستثمر على رجال الاعمال لا تقل عن 30 مليون دولار امريكي، كما أنه كان يأخذ واردات المعمل شهرياً بحسب العقد المبرم وبعدها توقفه عن العمل بحجة بدء الصيانة للاستثمار، لكنه كان يبيع حصة المعمل من الوقود شهريا بمليون دولار امريكي ووصل الامر به الى سرقة رواتب العاملين في المعمل ايضاً".

وبيّن المصدر ان "المستثمر القي القبض عليه اكثر من مرة وخرج من التوقيف بصورة غامضة، وحالياً هنالك عدة رجال أعمال يبحثون عنه ولكن محل تواجده مجهول رغم أنهم حصلوا على مكان سكنه القديم وقدموه للقضاء عند إصدار هذه المذكرة".

وتحصلت شفق نيوز على نسخة من مذكرة القبض القضائية والتي توردها أدناه.