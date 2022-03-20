سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة.. بابل تمنع خروج الحبوب الأساسية إلى المحافظات الأخرى

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-20T15:52:47+0000
وثيقة.. بابل تمنع خروج الحبوب الأساسية إلى المحافظات الأخرى

شفق نيوز/ قرر محافظ بابل حسن منديل، يوم الأحد، منع تسويق وإخراج الحبوب الأساسية لغداء المواطنين من المحافظة.

ووجه منديل في أمراً إدارياً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز بـ"عدم السماح للعجلات المحملة بالقمح، والشعير، والذرة الصفراء، ودقيق القمح، من الخروج عبر خلال سيطرات محافظة بابل كافة".

وأكد على أن "تتولى الجهات الأمنية كافة تنفيذ الإجراءات وفقاً للقانون"، عازياً سبب هذا الإجراء إلى "مقتضيات المصلحة العامة ولارتفاع اسعار المواد الغذائية في بابل".

ومنذ ألأشهر الأخيرة من العام الماضي، شهد العراق ارتفاعاً في أسعار دقيق القمح وبعض المواد الغذائية، إلا أنها ارتفعت أكثر خلال العام الحالي، ويعزو البعض ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وكذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا حيث يشكل البلدان مصدران أساسيين للقمح والذرة على مستوى العالم.

related

جنايات بابل تصدر حكما بالسجن 7 سنوات على عدد من مسؤولي المحافظة

Date: 2021-08-30 05:21:18
جنايات بابل تصدر حكما بالسجن 7 سنوات على عدد من مسؤولي المحافظة

بابل.. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل بناية تجارية بـ 10 فرق اطفاء (صور)

Date: 2021-09-18 16:09:42
بابل.. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل بناية تجارية بـ 10 فرق اطفاء (صور)

بابل.. "مفراس وجهاز رنين" يؤديان إلى حبس مسؤول في المحافظة

Date: 2021-10-26 10:56:50
بابل.. "مفراس وجهاز رنين" يؤديان إلى حبس مسؤول في المحافظة

السجن خمس سنوات لمسؤول عراقي في قضية نصب أجهزة طبيَّة

Date: 2021-10-31 06:19:59
السجن خمس سنوات لمسؤول عراقي في قضية نصب أجهزة طبيَّة

حكم قضائي بحق مدير بلدية الحلة السابق بتهم فساد

Date: 2021-11-30 10:58:13
حكم قضائي بحق مدير بلدية الحلة السابق بتهم فساد

تحذيرات من هجرة عشرات الالاف من محافظة عراقية بفعل "خطأ" لوزارة

Date: 2019-07-12 20:21:33
تحذيرات من هجرة عشرات الالاف من محافظة عراقية بفعل "خطأ" لوزارة

"أبو رغيف" يصدر أوامر مشددة للأمن الاقتصادي لمنع التلاعب بالأسعار ويتوعد بعقوبات رادعة

Date: 2021-03-24 08:16:52
"أبو رغيف" يصدر أوامر مشددة للأمن الاقتصادي لمنع التلاعب بالأسعار ويتوعد بعقوبات رادعة

محافظة عراقية تغلق المقاهي والاماكن المزدحمة

Date: 2020-03-07 13:02:36
محافظة عراقية تغلق المقاهي والاماكن المزدحمة