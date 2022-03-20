وثيقة.. بابل تمنع خروج الحبوب الأساسية إلى المحافظات الأخرى

شفق نيوز/ قرر محافظ بابل حسن منديل، يوم الأحد، منع تسويق وإخراج الحبوب الأساسية لغداء المواطنين من المحافظة.

ووجه منديل في أمراً إدارياً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز بـ"عدم السماح للعجلات المحملة بالقمح، والشعير، والذرة الصفراء، ودقيق القمح، من الخروج عبر خلال سيطرات محافظة بابل كافة".

وأكد على أن "تتولى الجهات الأمنية كافة تنفيذ الإجراءات وفقاً للقانون"، عازياً سبب هذا الإجراء إلى "مقتضيات المصلحة العامة ولارتفاع اسعار المواد الغذائية في بابل".

ومنذ ألأشهر الأخيرة من العام الماضي، شهد العراق ارتفاعاً في أسعار دقيق القمح وبعض المواد الغذائية، إلا أنها ارتفعت أكثر خلال العام الحالي، ويعزو البعض ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وكذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا حيث يشكل البلدان مصدران أساسيين للقمح والذرة على مستوى العالم.