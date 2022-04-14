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وثيقة .. الوقف السني يوقف الاستثمار بالجامع الكبير بمسقط رأس صدام حسين

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-14T13:47:15+0000
وثيقة .. الوقف السني يوقف الاستثمار بالجامع الكبير بمسقط رأس صدام حسين

شفق نيوز / وافق رئيس ديوان الوقف السني، يوم الخميس، على مطالبة نيابية بعدم منح جامع تكريت الكبير للاستثمار، فيما وجه بمخاطبة هيئة الاستثمار بالرفض.

ورد رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي على كتاب رسمي وجهته النائبة هند العباسي تطالب فيه بإيقاف استثمار جامع تكريت الكبير.

ووجه العزاوي في رده الذي اطلعت عليه شفق نيوز، "بإيقاف جميع اجراءات الاستثمار ضمن المناطق التابعة لجامع تكريت الكبير، وتوجيه كتاب رسمي الى هيئة الاستثمار بعدم الموافقة على استثمار الجامع واي جامع آخر".

وقالت النائبة هند محمد العباسي في كتاب رسمي وجهته الى رئيس ديوان الوقف السني بعنوان ممانعة استثمار واطلعت عليه شفق نيوز إن "نود التأكيد لكم بان مراحل الرفض الشعبي المستمر لموضوع استثمار جامع تكريت الكبير ووجود رفض حكومي مسبق بشكل صريح وحسب الأوليات المرفقة طيا ولقدسيته لدى نفوس اهل المدينة في محافظة صلاح الدين / تكريت".

وأضافت العباسي أن "الجامع يمس بشكله وطرازه المعماري والذي يعتب المعلم الإسلامي والديني الوحيد في تكريت، علما ان المحاولات قد ابتدأت منذ عام 2008 والى حد هذه اللحظة مستمرة راجين التدخل من قبلكم لمنع أي استثمار على هذه الأرض حاليا ومستقبلا (رغبا) الى اهل المدينة الذين يتوافقون مع توجهات ديوان الوقف السني في المحاظة على بيوت الله وخصوصيتها".

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