وثيقة.. الموارد المائية تعلن توقف "إسالات المياه" التي تتغذى من بحيرة الحبانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الأحد، توقف "إسالات المياه" التي تتغذى من بحيرة الحبانية في محافظة الانبار جراء أزمة شح المياه.

وجاء في كتاب وجهته الوزارة لمكتب محافظ الانبار وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "بالنظر لعدم إمكانية تغذية بحيرة الحبانية بسبب ظروف الشح المائية القاسية التي يمر بها البلد للسنة الرابعة على التوالي والذي تسبب في انخفاض الخزين الإستراتيجي في السدود والخزانات ومنها بحيرة الحبانية وهذا سيؤدي إلى توقف الإسالات التي تتغذى من هذه البحيرة وهذا يتطلب قيامكم بنقل المياه للقرى والارياف التي ستتأثر بذلك بالسيارات الحوضـية".

وأكدت الوزارة، "استعدادها للقيام بحملة واسعة لحفر الآبار الجوفية في حالة تعهد دائرة الماء في المحافظة بنصب محطات تحلية مع الاخذ بنظر الاعتبار ضـرورة تبني خطة لنقل المياه بالأنابيب من نهر الفرات الى هذه الاسالات كحل دائمي".

وأبدت الوزارة استعدادها "لتقديم الدعم اللازم من خلال اعداد التصاميم اللازمة، وكذلك التنفيذ في حالة تكليف المحافظة لشركات الوزارة التي تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال".