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وثيقة.. المراقبون الجويون في مطار النجف يعلنون إضراباً مفتوحاً

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-19T13:49:50+0000
وثيقة.. المراقبون الجويون في مطار النجف يعلنون إضراباً مفتوحاً

شفق نيوز/ قرر المراقبون الجويون في مطار النجف، يوم الاثنين، إضراباً مفتوحاً وتعليقاً لعملهم احتجاجاً على استقطاعات طالت رواتبهم وامتيازاتهم.

وقالوا في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "تم استقطاع رواتبنا ومخصصاتنا وامتیازاتنا وكانت نسبة الاستقطاع تقريبا ۸۳٪ من قيمة استحقاقنا وفي هذا حيف وقلم كبيرين بحقنا ولا يتناسب مع مسؤوليتنا وواجبنا مع اجراء متعلقات بعملنا من فحص طبي اجراء اختبارات و امتحانات سنوية من قبل سلطة الطيران المدني واختبار اللغة الإنكليزية".

واضافوا، "قررنا نحن المراقبون الجويون في مطار النجف الأشرف اعتصاما مفتوحا اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين المصادف ۲۰۲۱/۷/۱۹ وسيكون اضرابا عن العمل وتعليق للحركة الجوية وعدم تقديم خدمات الرقابية والملاحة الجوية لكل الطائرات القادمة لمطار النجف اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء المصادف ۲۰۲۱/۷/۲۰.

 واستثنى المراقبون من التعليق "الطيران العسكري والطيران الاضطراري".

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