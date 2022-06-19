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وثيقة.. المالية تخاطب الوزارات العراقية لتثبيت موظفي العقود

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-19T16:50:22+0000
وثيقة.. المالية تخاطب الوزارات العراقية لتثبيت موظفي العقود

شفق نيوز / أصدرت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، كتاباً إلى الوزارات كافة، بشأن تثبيت موظفي العقود.

وجاء في الكتاب، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، مخاطبة الوزارات كافة، لتزويدها بـ"جدول تفصيلي باستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود من لديهم سنتين خدمة أو أكثر".

وكان رئيس حكومة "تسيير الأمور اليومية" مصطفى الكاظمي، قد وجه يوم الثلاثاء الماضي، الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بالإسراع في جرد أسماء موظفي العقود في الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقرّ احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة 5 من قانون العمل رقم 37 لسـنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وأكد المجلس على إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً.

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