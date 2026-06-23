وثيقة.. الكهرباء العراقية تمنح صلاحيات واسعة لمديري العموم والفروع لتدارك ذروة الصيف

شفق نيوز - بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، أمراً وزارياً موسعاً تضمن منح صلاحيات مالية وفنية استثنائية للمديرين العامين ومديري الفروع في المحافظات؛ بهدف معالجة اختناقات شبكات النقل والتوزيع وصيانة محطات الإنتاج خلال الصيف الحالي.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن الدائرة الإدارية بالوزارة، والتي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن القرارات جاءت استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2009 و رقم (286) لسنة 2026، وبموافقة وزير الكهرباء لضمان استقرار المنظومة الوطنية.

صلاحيات مديري الفروع والاستثناء المقدّس:

وتضمن الأمر الوزاري منح مديري فروع الكهرباء صلاحيات التجهيز، والتنفيذ، وتجهيز وتنفيذ المشاريع لغاية (100) مليون دينار عراقي شهرياً للمواد الحرجة، فيما استثنت الوزارة فرعي النجف وكربلاء بمنحها صلاحية تصل إلى (250) مليون دينار شهرياً؛ لتدارك طلبات التجهيز والتنفيذ الخاصة بالأعمال المطلوبة للزيارات المليونية خلال الصيف.

الدعم الفني وحالات الطوارئ:

وحدد الأمر الصلاحيات الفنية والمواد الحاكمة لمديري الفروع على النحو الآتي:

منح صلاحية صرف المواد (الأسلاك والقابلوات المبرومة) لغاية (500) حزمة شهرياً لكل قطاع، مع إعلام قسم المخازن والتخطيط بالمواد المصروفة.

تأمين رصيد تدويري لا يقل عن (30) محولة كهربائية لكل فرع كحد أدنى للحالات الطارئة، بمعزل عن المحولات التي تُصرف كبديل للمعطوبة.

إلزام كوادر المخازن بالدوام والتواجد على مدار (24) ساعة متواصلة خلال هذه الفترة.

منح صلاحية صرف صناديق القابلوات لغاية (100) صندوق شهرياً.

منح صلاحية صرف الفاصمات (الفوزدات) عيار (11 و33 كـ.ف) لغاية (250) متراً شهرياً لأغراض الصيانة الطارئة.

التوقيتات والمحددات المالية:

وألزمت الوزارة الشركات العامة للتوزيع (بغداد، الشمال، الوسط، الفرات الأوسط، الجنوب) باستخدام هذه الصلاحيات في حدود التخصيصات المالية المتوفرة بنسبة (12/1) لتجهيز المواد وتنفيذ الأعمال، مشددة على وجوب إنجاز المتعلقات كافة قبل تاريخ 15 أيلول سبتمبر 2026 كحد أقصى لتدارك ذروة الأحمال المرافقة لفصل الصيف.