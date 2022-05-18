وثيقة .. تأكيداً لما نشرته شفق نيوز الكاظمي يكلف مسؤولا بلدياً بتسيير شؤون امانة بغداد

شفق نيوز / بينت وثيقة رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، تكليفاً رسمياً لوكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية بمهام تسيير شؤون الأمانة.

وأكدت الوثيقة التي اطلعت عليها شفق نيوز إنه "تم تخويل وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية عمار موسى كاظم مهام تسيير شؤون امانة بغداد ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية كافة على ان ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره".

وأضافت الوثيقة المذيلة بتوقيع مدير مكتب الكاظمي، رائد جوحي "انها جاءت بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى موافقة رئيس مجلس الوزراء".

وكانت وثيقة رسمية نشرت، في 16 أيار 2022، أكدت إقالة أمين العاصمة العراقية بغداد "علاء كاظم معن" من منصبه بقرار من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب فشله في أداء مهامه.