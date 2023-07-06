وثيقة .. السلطات تلاحق حارق المصحف خارج العراق

شفق نيوز/ وجّه مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الخميس، مديرية الشرطة العربية والدولية التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ مذكرة إلقاء قبض صادرة بحق المدعو "سلوان صباح متي موميكا" اللاجئ من أصول عراقية الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف أمام الجامع الكبير في العاصمة ستوكهولم.

ووفقا للمذكرة الصادرة عن مجلس القضاء بتاريخ السادس من شهر تموز، و المذيلة بتوقيع القاضي نجم عبدالله أحمد رئيس الإدعاء العام، فإنه تقرر ملاحقة "موميكا" خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات.

ودعا الإدعاء العام المديرية التابعة لوزارة الداخلية، باشعاره في حالة القبض على "موميكا" ليتسنى توجيه الإجراءات له وفق القانون.