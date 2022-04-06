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وثيقة .. القضاء يعيد حكيم عبد الزهرة الى منصبه مديراً عاماً في أمانة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-06T09:42:15+0000
وثيقة .. القضاء يعيد حكيم عبد الزهرة الى منصبه مديراً عاماً في أمانة بغداد

شفق نيوز/ قررت محكمة قضاء الموظفين، الحكم لصالح المدير العام السابق لدائرة الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد، وعادته إلى منصبه.

ووفقا لقرار الحكم الصادر عن محكمة الموظفين والمذيل بتوقيع رئيسها على أحمد حسن، فإن "تعيين عبد الزهرة كان بموافقة مجلس الوزراء، وتطبيقاً لقاعدة توازي الإختصاص يتوجب صدور أمر إعفائه من منصبه من ذات الجهة التي عينته، وبخلافه يصبح قراراً إدارياً معدوماً لصدوره من جهة غير مختصة وظيفيا بإصداره".

وأوضحت "المحكمة أن القرار المعدوم لا يُرتب عليه أي اثر قانوني، ولا تلحقه الحصانة (..) لذا قررت المحكمة بالاتفاق الحكم بإلغاء الأمر الديواني إعفاء المدعى عليه من منصبه".

وكان امين بغداد السابق منهل عزيز الحبوبي، قد طلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعفاء مدير عام العلاقات و الاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة حسن من منصبه.

وأقام مواطن عراقي دعوى قضائية، في وقت سابق، ضد مدير الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة متهماً إياه بـ"شتمه" خلال برنامج تلفزيوني.

وأثارت مشادة كلامية بين عبد الزهرة، وأحد المواطنين على الهواء مباشرة في أحد اللقاءات التلفزيونية، جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد مدير الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة على أحد المتصلين في برنامج تلفزيوني بث على الهواء عبر إحدى القنوات الفضائية، الذي اعتبر بأنه "لا أحد لديه ضمير"، قائلاً باللهجة الدارجة "لا تتجاوز .. أطيح حظك ..نحن لسنا خدماً عند الخلفوك (أي عند اهلك)".

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