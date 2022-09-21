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وثيقة .. القضاء يستدعي مدير سلطة الطيران المدني العراقي وشركة كندية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-21T13:13:15+0000
وثيقة .. القضاء يستدعي مدير سلطة الطيران المدني العراقي وشركة كندية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة استئناف الكرخ، يوم الأربعاء، أمراً باستدعاء مدير سلطة الطيران المدني العراقي والمدير المفوض للشركة الكندية في مطار بغداد الدولي، بسبب دعوى قضائية مقامة من مدير الشركة البريطانية المسؤولة عن الخدمات الأرضية في المطار.

وقالت محكمة استئناف الكرخ في وثيقة تبليغ بتوقيع القاضي محمد علي محمود نديم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن قرار الاستدعاء جاء بعد رفع دعوى قضائية من قبل المدير المفوض لشركة (G4S) للحلول الامنية شارلي بيربرج ( شركة بريطانية الجنسية).

ووفقا للوثيقة التي صدرت بتاريخ اليوم فقد حددت المحكمة يوم (10 تشرين الاول) موعدا للمرافعة، وطالبت بحضور المدعى عليهما او وكيل عنهم او اجرائها غيابيا بحق الطرفين.

كما حصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة اخرى موجهة الى مركز شرطة مطار بغداد الدولي متعلقة بالموضوع نفس وبتوقيع القاضي نديم أيضا.

وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت، فجر يوم الأربعاء، أن شركة menzies البريطانية للخدمات الأرضية تركت واجبها داخل مطار بغداد الدولي "بشكلٍ مفاجئ" ومن "دون أي سابق إنذار"، مشيرة إلى أنها كادت أن تتسبب بتعطيل الرحلات الجوية.

وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، ان "ادارة الشركة ستتبع الإجراءات القانونية كافة ضد الشركة المذكورة، لا سيما أن تركها للعمل كاد أن يتسبب بتعطيل الرحلات لكن جهود منتسبي الخطوط الجوية العراقية وتداركهم الموقف بشكلٍ عاجل حال دون ذلك".

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