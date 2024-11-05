وثيقة.. القضاء العراقي يفرج عن 3 متهمين بحوادث "حرائق أربيل وكركوك ودهوك"

شفق نيوز/ قررت رئاسة محكمة استئناف الرصافة ببغداد، يوم الثلاثاء، الإفراج عن 3 متهمين بحادث حريق السوق التركماني بكركوك وحرائق في أربيل ودهوك بإقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين الثلاثة هم أعضاء في الأجهزة الامنية التابعة لمحافظة السليمانية وسبق أن اعترفوا انهم نفذوا الحادث حسب توجيهات pkk".

يشار الى أن وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان اعلنتا يوم الإثنين، 1 تموز 2014، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري حينها إن "إلقاء القبض على المتورطين كان بعملية نوعية وبمتابعة دقيقة وجهود استثنائية وتنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في الاقليم"، مبيناً أنهم "ينتمون الى حزب العمال الكوردستاني".

وفي أيار 2024، افاد مصدر في الدفاع المدني في كركوك، بأن حريقا اندلع في احد الخانات الأثرية في سوق كركوك الكبير، ونجم عنه خسائر مادية كبيرة وسط المحافظة.

كما اندلع حريق في مجمع للأسواق، بسبب تماس كهربائي وسط محافظة كركوك، يوم الجمعة 17 أيار 2024.