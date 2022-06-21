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وثيقة.. القضاء العراقي يحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ صلاح الدين المُقال

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-21T17:17:55+0000
وثيقة.. القضاء العراقي يحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ صلاح الدين المُقال

شفق نيوز/ قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ صلاح الدين المُقال عمار الجبر.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / محكمة تحقيق الكرخ الثانية وموجهة الى وزارة المالية / الدائرة القانونية أنه "تقرر وضـع الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم (عمار جبر خليل عبد الحميد الجبوري) استنادا لاحكام المادة (١٢١/أ) الاصولية".

وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم 19 آيار 2022، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة.

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