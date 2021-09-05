وثيقة.. الفلوجة تعترض على تسعيرة المولدات الاهلية وتحذر من اثقال كاهل المواطن

شفق نيوز/ اعترض قائممقام قضاء الفلوجة شرقي الأنبار، مؤيد فرحان محمد، يوم الاحد، على تسعيرة الاشتراك بالمولدات الاهلية، التي فرضتها الحكومة المحلية.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة من الاعتراض الرسمي الذي رفعه قائممقام الفلوجة الى ديوان محافظة الانبار، وتضمن تحديد مبلغ 45 ديناراً للدقيقة الواحدة خلال فصل الصيف، و40 ديناراً خلال فصل الشتاء، وهو ما دفع قائممقام الفلوجة بمخاطبة محافظ الأنبار لإعادة النظر بالتسعيرة المقررة.

وقال محمد إنه "من خلال تطبيق التسعيرة المقررة على ساعات تشغيل المولدات، ظهرت أسعار مرتفعة بسعر الامبير، حيث وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20 الف دينار للامبير الواحد، مما أثقل كاهل المواطن وخاصة أصحاب الدخل المحدود".

ودعا الى اعادة النظر بهذه التسعيرة مراعاة لظروف المواطنين.