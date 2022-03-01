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وثيقة .. العراق يوقف القبولات لطلبته في جامعة الأديان والمذاهب في ايران

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-01T12:34:04+0000
وثيقة .. العراق يوقف القبولات لطلبته في جامعة الأديان والمذاهب في ايران

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إيقاف قبولات الطلبة العراقيين في جامعة الأديان والمذاهب في إيران.

جاء ذلك وفقا لوثيقة رسمية صادرة عن ممثلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ايران.

وكانت جامعة الاديان والمذاهب الايرانية، قدر قررت نهاية العام الماضي، عدم قبول الطلبة العراقيين للانخراط فيها خلال الفصل الدراسي المقبل، عازية السبب إلى كثافة اعداد الطلبة فيها.

وقالت رئاسة الجامعة الايرانية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انها "تعتذر عن قبول طلاب جدد من العراق الشقيق في الفصل الدراسي المقبل"، مشيرة الى ان نائب رئيس الجامعة "شكر الطلاب غير الإيرانيين، وخاصة العراقيين والأفغان على مواصلة دراستهم في الجامعات، ومراكز التعليم العالي الإيرانية".

واشار الى ان سبب عدم قبول طلبة جدد هو "لعدم اكتمال مبنى الجامعة الجديد وأيضا من اجل ايجاد تناسب فيما بين المباني الحالية مع عدد الطلاب المقبولين، وكذلك بهدف الحفاظ على جودة التعليم والبحث الجامعي للطلاب وتحسينها".

وثمن نائب رئيس الجامعة "الرأي الكريم لمسؤولي وزارة التعليم العالي العراقية والمتطوعين للقبول في هذه الجامعة".

واضاف "نأمل ان تتوفر جميع مستلزمات التعليم والرفاهية التعليمية لطلاب العلم والمعرفة، من ابناء عراقنا الحبيب في المستقبل القريب".

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