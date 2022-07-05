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وثيقة .. العراق يمنع استيراد شحنات الدجاج الإيرانية ومنتجاتها بسبب "انفلونزا الطيور"

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-05T09:04:15+0000
وثيقة .. العراق يمنع استيراد شحنات الدجاج الإيرانية ومنتجاتها بسبب "انفلونزا الطيور"

شفق نيوز / قررت دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، منع استيراد شحنات الدواجن الإيرانية ومنتجاتها من المنافذ الحدودية الإيرانية الى العراق بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور.

وقال مدير دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة في وثيقة وجهها الى مكتب الوكيل الفني لوزارة الزراعة "تنسب منع دخول شحنات الدواجن ومنتجاتها بما فيها بيض التفقيس وبيض المائدة من المنافذ الحدودية الإيرانية"، مبينا أن "هذا المنع يشمل شحنات الترانزيت".

وأضاف حمزة ان هذا الطلب جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونتيجة لاستمرار تفشي مرض انفلونزا الطيور في إيران وبناءً على توصيات لجنة انفلونزا الطيور في دائرة البيطرة".

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