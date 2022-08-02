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وثيقة .. العراق يقدم طلبا رسميا لنقل جثمان 9 من مواطنيه قضوا في سيول إيران

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-02T11:17:59+0000
وثيقة .. العراق يقدم طلبا رسميا لنقل جثمان 9 من مواطنيه قضوا في سيول إيران

شفق نيوز/ وجهت القنصلية العامة لجمهورية العراق في محافظة مشهد، طلبا رسميا إلى السلطات الإيرانية لنقل جثمان 9 ضحايا عراقيين ممن قضوا بالسيول التي اجتاحت بعض مناطق إيران جاء غزارة الأمطار الهاطلة.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن القنصلية في مشهد، ومذيل بتوقيع القائم بالأعمال المؤقت عبد الحسين هادي هجر فإن ذوي المتوفين التسعة والذين معظمهم من النساء يرغبون بنقل جثامينهم إلى العراق.

وكان نائب محافظ خراسان الرضوية ومحافظ مشهد "محسن داوري" قد أعلن، يوم الأحد، أن سبعة سياح عراقيين لقوا حتفهم جراء السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة شرق إيران.

وأدت السيول الأخيرة التي اجتاحت 21 محافظة إيرانية، حسب آخر حصيلة، إلى مصرع 69 شخصا، وفقد 32 آخرين، وعشرات المصابين فضلا عن أضرار مادية جسيمة.

وتنشر وكالة شفق نيوز أسماء الضحايا العراقيين كما هو مدرج أدناه:

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