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وثيقة .. العراق يحظر التصوير الفيديوي داخل القاعات والنوادي الليلية كافة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-09T17:01:53+0000
وثيقة .. العراق يحظر التصوير الفيديوي داخل القاعات والنوادي الليلية كافة

شفق نيوز/ قررت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم السبت، حظر التصوير الفيديوي داخل قاعات المناسبات والنوادي الليلية كافة مناطق ومدن البلاد كافة.

وقرر نقيب الفنانين جبار جودي العبودي وفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيعه، بأنه "يمنع منعا باتا انواع التصوير الفيديوي داخل القاعات والنوادي الليلية كافة ومن يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وتداول ناشطون قبل ايام صورا لشخص وهو يلقي في ناد ليلي الآلاف من الدنانير على مغنية وراقصة قيل أن لديه منصب حكومي وسياسي.

ودائما ما تتسبب تسريب التسجيلات الفيديوية من داخل المناسبات الخاصة للأسر من حفلات الأعراس، وعقد القران، واعياد الميلاد وغيرها بمشاكل اجتماعية في العراق خاصة الصور التي تتعلق بالنساء والفتيات اللواتي يجدن مساحة في هذه المناسبة للتعبير عن فرحن بملابس زاهية وفيها نوع من التحرر.

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