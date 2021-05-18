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وثيقة.. الصدر يعيد إقامة صلاة الجمعة رغم تفشي كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-18T17:03:31+0000
وثيقة.. الصدر يعيد إقامة صلاة الجمعة رغم تفشي كورونا

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، بإعادة إقامة صلاة الجمعة اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري، مشترطاً الالتزام بإجراءات عدة من بينها عدم صلاة العصر "جماعة".

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أكد على أن "لا يزيد وقت الخطبتين عن 15 دقيقة، وعدم إقامة صلاة العصر جماعة، وأن تكون في أماكن مفتوحة، مع ضرورة ارتداء الكمامات والكفوف، والتعفير قبل ليلة من إقامة الصلاة".

وحدد الصدر، بحسب البيان، مسافة التباعد الاجتماعي بين المصلين بـ"ثلاثة أرباع المتر لا أقل ولا أكثر"، مشددا على ان "من لم يلتزم فهو مندس ملعون بل لعله يكون قاتلاً يجب تسليمه للجهات المختصة".

يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد اتخذت بدءاً من شباط/فبراير الماضي جملة تدابير للحد من تصاعد إصابات كورونا في البلاد بينها منع إقامة صلاة الجمعة والتجمعات الدينية الأخرى.

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