وثيقة: الصحة تعفي معاون مدير عام صحة نينوى وتكلف بديلاً عنه

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة العراقية، قراراً بإعفاء معاون مدير عام صحة نينوى، حسن واثق، من منصبه وتكلف مسؤولاً آخر خلفاً له.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن وزارة الصحة قد أصدرت قراراً يقضي بإعفاء حسن واثق من منصبه، وتكليف رضوان صهيب بتولي المسؤولية بدلاً منه.

وقال مصدر مطلع في صحة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار جاء مفاجئاً للمسؤولين المحليين في نينوى، حيث لم يتم التشاور مع الحكومة المحلية أو مجلس المحافظة بشأن هذا التغيير، وهو ما أثار تساؤلات حول طريقة اتخاذ القرار وغياب التنسيق مع الجهات المحلية المعنية".

وأضاف المصدر، أن "توقيت القرار وعدم اطلاع الحكومة المحلية في نينوى عليه قد يثير بعض الاستفهامات في الأوساط السياسية والإدارية بالمحافظة".

ومن جهته، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحكومة المحلية في نينوى أو مجلس المحافظة حول القرار لغاية الآن.