وثيقة.. الصحة العراقية تقترح فرض حظر التجوال وتلوح بإجراءات صارمة

شفق نيوز/ اقترحت وزارة الصحة والبيئة، يوم الاحد، فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوعين في حال استمرار ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

واكدت الوزارة في مقترح رفعته اليوم الى مجلس الوزراء، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على ان الوضع الوبائي بات "خطيرا جدا وينذر بفقدان السيطرة على استيعاب المرضى في المؤسسات الصحية في حال عدم اتخاذ اجراءات فورية صارمة".

ودعت الى فرض حظر التجوال الشامل لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الاحد وحتى الاول من شهر ايلول المقبل، مستثنية من الحظر منتسبي القوات الامنية والصحة والدوائر الخدمية والصيدليات ومحال المواد الغذائية والافران.

واشارت الى مقترح بديل وهو الحظر الصحي الشامل، ويتضمن غلق المولات والمطاعم والمقاهي والمتنزهات وقاعات المناسبات والمسابح ودور العبادة.

واكدت على ايقاف الدوام الحضوري في المؤسسات التعليمية كافة لمدة شهر.