وثيقة .. الصحة العراقية تشدد التدابير الوقائية مع تفشي المتحور الجديد لكورونا بعدد من الدول

شفق نيوز/ شددت وزارة الصحة العراقية، التدابير الوقائية مع تفشي المتحور الجديد لكورونا بعدد من الدول، منها ارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.

وكشفت وثيقة صادرة من وزارة الصحة، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه نظرا لإعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد لفيروس كورونا (1.JN) وتسجيل حالات إصابة بالمتحور الجديد في عدد من دول المنطقة وبصدده ندرج ادناه التوصيات التالية:

1 - متابعة فحوصات كوفيد ۱۹ بتقنية PCR في دوائر الصحة كافة ومتابعة التطورات الجينية في مختبر الصحة العامة المركزي.

2 - التزام الملاكات الطبية والصحية العاملين في المؤسسات الصحية بارتداء الكمامات ومعدات الوقاية الشخصية الأخرى عند التعامل مع الحالات المؤكدة أو المشتبه إصابتها بكوفيد 19.

3- التوعية الصحية حول اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى وذلك من خلال ارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين قدر الإمكان، والتلقيح ضد كوفيد - ۱۹ والأنفلونزا، خاصة الفئات المعرضة للإصابة الشديدة، تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس وتنظيف اليدين بصورة مستمرة.