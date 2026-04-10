وثيقة .. السوداني يوقف العمل بالبيان الخاص بالمرور بفحص شروط المتانة والامان للمركبات

وجه مجلس الوزراء، كتاب رسمي إلى وزارة الداخلية، يقضي بإلغاء قرار مديرية المرور رقم 8، الخاص بفرض غرامة على المخالفين لنظام فحص المركبات "الهزة".

وحمل الكتاب تاريخ 9 نيسان/ أبريل، وتضمن أيضا تشكيل لجنة عليا للوقوف على الجانبين القانوني والإجرائي للقرار.

وكانت مديرية المرور العامة، قد أصدرت بياناً، أمس الخميس، ألزمت فيه بتطبيق شروط المتانة والفحص سنوياً للعجلات، مؤكدة أن غرامة مخالفة القرار ستكون 100 ألف دينار.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه صباح اليوم، بتشكيل لجنة لدراسة قرار مديرية المرور بالفحص السنوي للمركبات، وذلك بعد "لغط واسع" في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القرار.

وأشارت الداخلية في بيانها، إلى أن "مبلغ الرسم الخاصة بـ(فحص وتدقيق شروط السلامة والامان) هو (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار فقط، وليس (100,000) مائة ألف دينار كما ورد في بعض المنصات".

وسجّل اتحاد الحقوقيين العراقيين، يوم الجمعة، تحفظه على قرار مديرية المرور بإلزام المواطنين بإجراء الفحص السنوي للمركبات وفرض غرامات مالية على المخالفين، فيما أكد أن القرار يفتح المجال أمام حالات "فساد إداري".