وثيقة.. السوداني يوافق على تعيين قرابة 60 ألف من ذوي المهن الطبية والصحية

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، على تعيين قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.

وذكر بيان لنقابة ذوي المهن الطبية والصحية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني وافق على تعيين جميع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية لعام 2023 موجها وزارة المالية لمفاتحة مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة التخصيصات المالية اللازمة لسد النقص في الدرجات الوظيفية".

وأضافت النقابة، "لن يهدأ لنا بال ويغمض لنا جفن دون تنفيذ امر السوداني واكمال الموافقات دون تسويف او مماطلة، وسنستمر بالتظاهر امام الأبواب المغلقة والمتعسرة لحين نيل الحقوق".

وتابعت، "غدا يوم الثلاثاء 3/9/2024 في حديقة الشواف عند بوابة المنطقة الخضراء ستتوجه حشود الجيش الأبيض لتقف امام أبواب مجلس الوزراء مناشدة ومطالبة الوزراء بتنفيذ أمر رئيس مجلس الوزراء والموافقة على تعيين جميع خريجي عام 2023 من ذوي المهن الطبية والصحية.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء وموجهة الى وزارة المالية وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن السوداني وجه الوزارة بمفاتحة مجلس الوزراء للحصول للموافقة على إضافة التخصيصات المالية اللازمة لسد النقص في الدرجات الوظيفية لذوي المهن الطبية والصحية".