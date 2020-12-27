وثيقة .. السفارة التركية في العراق تعلن اجراءات جديدة للمسافرين الى بلادها

شفق نيوز/ نشر السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز يوم الاحد اجراءات وتدابير وقائية جديدة بشأن المسافرين العراقيين القاصدين بلاده وذلك على خلفية انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء العراقي ، قد قرر مؤخرا منع السفر الى كل من: بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلاً، وكذلك منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوماً لحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

وتضمنت التعليمات الجديدة التي اصدرتها السفارة التركية ثلاث نقاط وكما يأتي: