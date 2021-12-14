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وثيقة.. الداخلية العراقية تحيل عقداء الشرطة على التقاعد "إجباراً"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-14T11:41:15+0000
وثيقة.. الداخلية العراقية تحيل عقداء الشرطة على التقاعد "إجباراً"

شفق نيوز/ كشفت وثيقة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن صدور أمر بإحالة الضباط ممن هم برتبة عقيد على التقاعد حتى وان لم يطلبوا إنهاء خدمتهم بإرادتهم.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، والصادرة بتاريخ يوم امس الاثنين من مديرية إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، والموجهة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، فإن على منسوبي الوكالة ممن هم برتبة عقيد الذين أعمارهم باتت قريبة من السن القانوني للتقاعد الوجوبي.

ونصت الوثيقة على ان العقداء المشمولين بذلك هم من مواليد 1962 الذين مناصب مدير قسم صعوداً أو ما يعادله، ممن اكملوا المدة الاصغر للترقية.

ويوم امس الاثنين، نفت وزارة الداخلية إحالة الضباط ممن هم برتبة عقيد الذين لا يشغلون مناصب الى التقاعد.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن توجيه لوزير الداخلية عثمان الغانمي "بإحالة الضباط ممن هم برتبة عقيد الى التقاعد الذين لا يشغلون مناصب وأعمارهم قريبة من السن القانوني للتقاعد"، موضحة أن "هذا الموضوع لا أساس له من الصحة".

ودعت الوزارة المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي الى "التأكد من المعلومات قبل نشرها من المصادر الرسمية حصراً".

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