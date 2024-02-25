وثيقة.. الحكم بالسجن على متظاهر بتهمة حرق مبنى محافظة البصرة وناشطون يستعدون للاحتجاج

شفق نيوز/ قضت رئاسة محكمة جنايات البصرة، يوم الأحد، بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق المتظاهر أحمد حسين مهلهل، لإدانته بالمشاركة في تظاهرات البصرة والدخول إلى مبنى المحافظة وحرقها، في حين دعا ناشطون يطلقون على نفسهم "ثوار أيلول" إلى تظاهرات يومية لرفض هذا الحكم.

ونصت وثيقة صادرة من رئاسة محكمة استئناف البصرة، ووردت لوكالة شفق نيوز، على إنه "تشكلت محكمة جنايات البصرة / الهيئة الأولى بتاريخ 25/ 2/ 2024 برئاسة القاضي رياض عبد العباس محمد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمة ومؤيد شمخي جبر المأذونين بالقضاء باسم الشعب".

وأضافت "حكمت المحكمة على المدان أحمد حسین مهلهل نزال الحكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا لاحكام المادة /342 / 2/ ز من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه بعد الاستدلال بأحكام المادة 3/132 منه كون المحكوم شابا في مقتبل العمر وبغية منحة الفرصة لإصلاح نفسه ، لقيامه بتاريخ 2018/9/14 أثناء اشتراكه في المظاهرات الشعبية بالدخول لمبنى محافظة البصرة وحرق المبنى مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 2024/2/20 ولغاية 2024/2/24".

وتابعت: "الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية صدر القرار وجاها وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لأحكام المادة 182/ أ من الأصول الجزائية وافهم علنا في 2024/2/25".

في حين جاءت دعوات من قبل "ثوار ايلول" الى "مسيرات احتجاجية يومية ابتداء من اليوم احتجاجا على الحكم 3 سنوات على المتظاهر احمد مهلهل لأنه شارك بالتظاهرات المطالبة بالماء والكهرباء والخدمات بتظاهرات 2018 واتهامه بحرق المحافظة".

وأضافت الدعوة "تنطلق المسيرة اليوم من ساحة عبد الكريم قاسم باتجاه دار الاستراحة على كورنيش شط العرب".