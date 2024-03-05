وثيقة .. الحكم بالحبس البسيط لمدة 4 أشهر بحق المغنية العراقية "جوانا الأصيل"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة استئناف بغداد، يوم الثلاثاء، الحكم بالحبس البسيط لمدة 4 أشهر بحق المغنية العراقية "جوانا الأصيل"، لإدانتها بالمحتوى الهابط.

ونصت وثيقة صادرة من المحكمة، ووردت لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة استئناف بغداد تصدر حكما بالحبس البسيط لمدة 4 أشهر على المدعوة ياسمين محمد حسين ساجت الملقبة (جوانا الاصيل) بتهمة المحتوى الهابط.

وكان مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء 12/ 9/ 2023، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام أصدرت أمر قبض وتفتيش بحق الفنانة (جوانا الاصيل) بتهمة المحتوى الهابط.

ووجهت المحكمة وفقا لقرار الحكم الصادر عنها، أعضاء الضبط القضائي، وأفراد الشرطة، بأنهم "مأذونون" بالقبض على المتهمة "ياسمين محمد حسين ساجت العامري" الملقبة بـ"جوانا الأصيل" وفقا لشكوى الإدعاء العام لقيام المتهمة بنشر محتوى فاضح مخل بالحياء.

واستندت المحكمة في أمر القبض على المادة القانونية المنطبقة على المتهمة: 403 عقوبات.

ومنذ شهر شباط/ فبراير من العام 2023 شنت وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت اي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط والبلوغرات" بإجراءات قانونية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطا لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الإجتماعي.