سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة.. الحشد يُلزم منتسبيه بالتطعيم: لا راتب لغير الملقحين

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-04T10:33:02+0000
وثيقة.. الحشد يُلزم منتسبيه بالتطعيم: لا راتب لغير الملقحين

شفق نيوز/ ألزمت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، منسوبيها بأخذ لقاح كورونا، مشيرة الى أن رواتب غير الملقحين ستتوقف بدءا من هذا الشهر.

وجاء في وثيقة صادرة من الهيئة اليوم بحسب ما نشره اعلام الحشد، أنه “لغرض تأمين سلامة منسوبينا العاملين في الهيئة من الإصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، نوجه بضرورة إخضاع جميع المنتسبين للقاح كورونا من خلال مراكز تلقيح الهيئة وكافة مراكز وزارة الصحة”.

وشددت على ” تسليم نسخة من بطاقة اللقاح إلى مديرية الشؤون المالية لاعتمادها في إطلاق رواتب المنتسبين من الملقحين لشهر آب، مؤكدة ان “رواتب المنتسبين غير الملقحين ستتوقف اعتبارا من هذا الشهر”.

وتأتي هذه الخطوة حفاظا على سلامة المقاتلين وتحصينهم في ظل تصاعد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بحسب اعلام الحشد.

related

العراق يحجز 8 ملايين جرعة من لقاح بريطاني لمواجهة كورونا

Date: 2020-12-11 15:24:51
العراق يحجز 8 ملايين جرعة من لقاح بريطاني لمواجهة كورونا

"بعد تهديد ووعيد".. اقبال غير مسبوق على تلقي لقاحات كورونا جنوبي العراق

Date: 2021-07-24 10:51:40
"بعد تهديد ووعيد".. اقبال غير مسبوق على تلقي لقاحات كورونا جنوبي العراق

صور.. العراق يتسلم رسمياً اول دفعة من لقاح كورونا

Date: 2021-03-01 23:32:52
صور.. العراق يتسلم رسمياً اول دفعة من لقاح كورونا

مقتدى الصدر يتهم الحكومة العراقية بالتقصير ويحذر من فساد بلقاح كورونا

Date: 2021-02-28 20:50:15
مقتدى الصدر يتهم الحكومة العراقية بالتقصير ويحذر من فساد بلقاح كورونا

متظاهرون يقطعون طريق بغداد كركوك احتجاجا على اتهام للحشد الشعبي

Date: 2019-12-13 13:10:32
متظاهرون يقطعون طريق بغداد كركوك احتجاجا على اتهام للحشد الشعبي

الصحة العراقية: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم

Date: 2021-03-28 18:50:29
الصحة العراقية: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم

مقتدى الصدر يتلقى لقاح كورونا ويحث العراقيين على التطعيم: لا تخذلوني

Date: 2021-04-30 05:11:48
مقتدى الصدر يتلقى لقاح كورونا ويحث العراقيين على التطعيم: لا تخذلوني

بعد صراع لمدة شهر .. كورونا يغيب قيادياً في الحشد الشعبي

Date: 2021-05-18 11:10:43
بعد صراع لمدة شهر .. كورونا يغيب قيادياً في الحشد الشعبي