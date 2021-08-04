وثيقة.. الحشد يُلزم منتسبيه بالتطعيم: لا راتب لغير الملقحين

شفق نيوز/ ألزمت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، منسوبيها بأخذ لقاح كورونا، مشيرة الى أن رواتب غير الملقحين ستتوقف بدءا من هذا الشهر.

وجاء في وثيقة صادرة من الهيئة اليوم بحسب ما نشره اعلام الحشد، أنه “لغرض تأمين سلامة منسوبينا العاملين في الهيئة من الإصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، نوجه بضرورة إخضاع جميع المنتسبين للقاح كورونا من خلال مراكز تلقيح الهيئة وكافة مراكز وزارة الصحة”.

وشددت على ” تسليم نسخة من بطاقة اللقاح إلى مديرية الشؤون المالية لاعتمادها في إطلاق رواتب المنتسبين من الملقحين لشهر آب، مؤكدة ان “رواتب المنتسبين غير الملقحين ستتوقف اعتبارا من هذا الشهر”.

وتأتي هذه الخطوة حفاظا على سلامة المقاتلين وتحصينهم في ظل تصاعد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بحسب اعلام الحشد.