وثيقة.. الحدود الدنيا للتقديم للمجموعة الطبية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد، يوم الأربعاء، موافقة وزير التعليم نعيم العبودي على قرار هيئة الرأي بشأن موضوع الحدود الدنيا للتقديم لكليات المجموعة الطبية للعام الدراسي 2024 /2025.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة ومُذيّل بتوقيع "ضهد"، فإنه تقرر اعتماد خط شروع للحدود الدنيا للتخصصات الطبية في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية كافة لتكون كالاتي:

1-يكون الحد الادني للتقديم والتنافس للطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية في السنة الدراسية 2023/ 2024 للقبول المركزي في كليات (الطب البشري) للجامعات والكليات الحكومية والأهلية هو (95%) واعتبارا من السنة الدراسية 2024/ 2025.

2-يكون الحد الأدنى للتقديم والتنافس للطلبة من خريجي للطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية 2023/ 2024 للقبول المركزي في كليات (طب الأسنان والصيدلة) للجامعات والكليات الحكومية والأهلية هو (85%) واعتبارا من السنة الدراسية 2024/ 2025.

3-إلغاء الامتيازات الممنوحة ضمن قنوات القبول المركزي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية ما عدا المنصوص عليها بقانون.