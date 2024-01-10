وثيقة.. الجبوري رئيساً لسلطة الطيران المدني العراقي

شفق نيوز/ كلف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امجد الجبوري بمهام أعمال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي خلفا لعماد الأسدي.

وجاء في امر ديواني حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء ، تقرر إنها تكليف عماد عبد الرزاق عبد علي الأسدي من مهام منصبه رئيساً لسلطة الطيران المدني بناء على طلبه، وتكليف معاون رئيس سلطة الطيران المدني أمجد كاظم حسون الجبوري) بمهام تسيير أعمال السلطة".

وكشفت وثيقة صادرة من رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي، امس الثلاثاء، عن التقدم بطلب إعفاءه من منصبه بسبب ما وصفه "ضغوط فائقة".

ونصت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من قبل الأسدي، على إنه "يرجى التفضل بعرض الموضوع على أنظار رئيس مجلس الوزراء بقبول إعفائي من تكليفي من رئاسة سلطة الطيران المدني بسبب ضغوط تفوق طاقتي".

ولم يذكر الأسدي، في وثيقة الطلب المؤرخ بتاريخ 7 كانون الثاني الحالي، نوع الضغوط التي يتعرض لها.